Mannheim. (pol/rl) Einem Rauchmelder-Alarm in der Enzianstraße folgte ein Feuerwehr-Einsatz am frühen Montagmorgen. Gegen 1 Uhr hatte der Rauchmelder in der Nachbarwohnung einen Bewohner des Hauses aufgeschreckt. Nachdem die verständigte Berufsfeuerwehr Mannheim mit einem Löschzug vor Ort eingetroffen war, stellte sich heraus, dass der Rauchmelder von dem angebrannten Essen in der Küche der 62-jährigen Nachbarin ausgelöst worden war.

Die Frau war wohlauf und wurde ebenfalls alarmierten Rettungssanitätern betreut. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung. Danach konnte die 62-Jährige wieder in diese zurück.