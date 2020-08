Mannheim. (pri/mare) Spektakulärer Unfall in Mannheim: Ein Lkw-Kran-Ausleger hat am Montagvormittag in der Besselstraße eine Kabelbrücke, die über die Straße verläuft, abgerissen. Die Brücke stürzte herunter und krachte auf geparkte Auto. Diese wurden dabei teilweise schwer beschädigt.

Warum der Kran ausgefahren war, ist derzeit nicht bekannt. Die Besselstraße war während den Bergungsarbeiten gesperrt. Über die Höhe des Sachschadens liegen keine Informationen vor.