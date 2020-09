Mannheim. (pol/lyd) Seit diesem Wochenende ist es im Jungbusch verboten, am Wochenende Alkohol zu verkaufen. Dieses Verbot gilt ab Freitagabend 22 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, wirkte sich das Verbot schon in der ersten Nacht positiv auf den Polizeieinsatz in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der "Partymeile" im Jungbusch aus.

Das Einhalten des Alkoholverkaufsverbots wurde an den bekannten Verkaufsstellen überwacht. Die Verkäufer wirkten aufgeklärt, kooperativ und wiesen eine Vielzahl potenzieller Kunden, noch vor Betreten der Verkaufsstellen auf das Verbot hin.

Der Quartiersplatz in der Hafenstraße hatte sich in den vergangenen Wochen zum Haupttreffpunkt des Eventpublikums entwickelt und war in der Nacht zum Samstag spärlicher besucht, als an den vorangegangenen Wochenenden.

Eine weitere positive Folge war, dass wesentlich weniger Menschen waren alkoholisiert waren und dass das häufig mit Alkohol einhergehende Aggressionspotential deutlich geringer war. Die Einsatzkräfte registrierten lediglich kurz nach 2 Uhr am Samstagmorgen eine Auseinandersetzung mehrerer, teils noch unbekannter Personen, bei der ein 20-Jähriger Verletzungen davontrug, die in einer Klinik behandelt wurden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

"Ob diese positive Entwicklung im Jungbusch weiter anhält, wird sich zeigen", teilt Polizeipräsident Andreas Stenger mit. Die Beamten werden auch in den kommenden Wochen das Alkoholverkaufsverbot kontrollieren.