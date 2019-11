Mannheim-Jungbusch. (pol/van) Bei einer Schlägerei im Mannheimer Stadtteil Jungbusch, bei der nach Angaben der Polizei Alkohol im Spiel war, ist ein Mann in der Nacht zum Samstag schwer verletzt worden.

Wie die Beamten berichten, soll es zuvor - gegen 1.25 Uhr - auf offener Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen sein. Der 28-Jährige, der schlichten wollte, wurde dann offenbar mit einer Bierflasche beworfen. Die Flasche traf den jungen Mann an der Schläfe mit einer solchen Wucht, dass er eine Platzwunde am Kopf erlitt. Er musste in einem Mannheimer Krankenhaus behandelt werden.

Die Gruppierung konnte ausfindig gemacht werden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.