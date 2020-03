Mannheim-Innenstadt. (pol/van) Das Heim der Nachbarn hatte sich ein Langfinger am frühen Freitagmorgen in der Mannheimer Innenstadt als Einbruchsziel ausgesucht. Das berichtet die Polizei.

Über den Balkon stieg der 34-jährige Mann in die Wohnung des Mehrfamilienhauses im Quadrat R 6 und gelangte so in die Küche. Aus einem Küchenregal nahm der Einbrecher mehrere Gegenstände an sich. Durch Lärm, den der Mann verursachte, erwachten die Bewohner. Als der Einbrecher bemerkte, dass er entdeckt wurde, flüchtete er ohne Beute über den Balkon auf den darunterliegenden Balkon. Dabei zog er sich offenbar eine blutende Verletzung zu, teilen die Beamten weiter mit.

Die Einbruchsopfer erkannten den Sohn einer Nachbarin im Haus wieder. In deren Wohnung konnte der 34-Jährige schließlich festgenommen werden. Gegen die Festnahme soll sich der Mann gewehrt und die Beamten beleidigt haben. Die Ermittlungen dauern an.