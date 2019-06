Mannheim-Innenstadt. (pol/rl) Ein 39-Jähriger wurde am frühen Freitagnachmittag in den Innenstadtquadraten überfallen. Er war gegen 14 Uhr zwischen den Quadraten S4 und S5 unterwegs. In Höhe von S5 wollte er Richtung Planken weiterlaufen, als ihm plötzlich jemand von hinten so heftig in den Rücken schlug, dass er zu Boden ging. Dabei ließ er das Bargeld und sein Handy fallen, das er in der Hand hielt.

Die beiden Täter griffen sich die Beute und zogen dem 39-Jährigen weiteres Bargeld aus seiner Jacken-Innentasche. Danach flüchteten sie.

Der eine Täter soll wie folgt aussehen: etwa 1,70 Meter groß, schmale Statur, trug eine dunkle Hose und einen Kapuzenpulli. Der andere Täter soll hellere Kleidung getragen haben. Mehr ist nicht bekannt.

Zeugen können sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der 0621/174-4444 melden.