Mannheim. (pol/rl) Eine etwa 70 bis 75 Jahre alte Seniorin wollte am Montag gegen 13 Uhr mit ihrem Rollator an der Straßenbahn-Haltestelle "Paradeplatz"/D1 in die Linie 7 einsteigen. Zeitgleich ging eine Gruppe junger Männer an der Bahn vorbei. Einer davon griff der Frau im Vorbeigehen ans Gesäß und lief dann lachend mit den anderen weiter. Die vier Männer entfernten sich Richtung Paradeplatz zum Bereich gegenüber der Sparkasse und setzten sich dort hin.

Als die Polizei eintraf, waren weder die Senioren noch die vier Männer mehr da. Nur eine Zeugin berichtete den Beamten, was passiert war.

Die Seniorin soll 70 bis 75 Jahre alt sein. Sie wirkte gebrechlich, schob einen Rollator, trug eine beige Hose und ein beiges Oberteil. Der Täter war etwa 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er hatte kurzes braunes Haar und eine markante Zahnlücke im Bereich der Schneidezähne.

Info: Die Seniorin und weitere Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters und der ihn begleitenden Gruppe geben können, werden gebeten, die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der 0621/174-4444 anzurufen.