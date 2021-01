Mannheim. (pol/lyd) Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Gaststätte in der Mannheimer Innenstadt ein. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Einbrecher zunächst die Eingangstür des Anwesens am Luisenring auf und drangen so ins Gebäude ein.

Hier versuchten die Täter einen Fernseher zu stehlen, der über dem Hintereingang des Restaurants angebracht war. Beim Herausheben aus der Halterung ging das Gerät zu Bruch.

Die Täter ließen es auf der Treppe im Hausflur zurück. Anschließend entwendeten sie ein Handy-Ladekabel und eine Powerbank aus der Garage des Anwesens. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter Telefon 0621/1258-0 zu melden.