Mannheim-Innenstadt. (pol/rl) Am Freitagvormittag es im Zentralinstitut für Seelische Gesundheit im Quadrat J5 zu einem Brand. Das Feuer wurde gegen 9.30 Uhr gemeldet, nachdem in einem Patientenzimmer ein Schrank in Brand geraten war. Auch eine Matratze wurde dabei beschädigt.

Die Patienten der betroffenen Abteilung wurden umgehend evakuiert, sodass nach derzeitigem Kenntnisstand eine Person eine leichte Rauchgasvergiftung erlitt und durch den Notarzt vor Ort medizinisch versorgt wurde.

Die verständigte Berufsfeuerwehr Mannheim konnte das Feuer rasch löschen. Die betroffene Abteilung des Krankenhauses wurde gelüftet, danach konnten die Patienten wieder in ihre Zimmer. Es entstand nur geringer Sachschaden.