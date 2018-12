Mannheim-Innenstadt. (pol/rl) Zu einem Brand im Heizungsraum einer Diskothek im Quadrat O7 kam es am Dienstagnachmittag. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ursache des Feuers, dass um 14.30 Uhr ausbrach, soll ein technischer Defekt in der Heizungsanlage gewesen sein. Es kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht.

Personen wurden nicht verletzt. Der Gebäudeschaden wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt.