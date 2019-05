Mannheim-Innenstadt. (pol/rl) Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Innenstadt wurden drei Personen verletzt. Ein 28-jähriger Motorroller-Fahrer fuhr mit seiner 34-jährigen Sozia kurz vor 17 Uhr am Bahnhofsvorplatz vom Fußgängerbereich in Höhe L15 auf die Bismarckstraße. Danach wollte er nach links auf den Kaiserring in Richtung Wasserturm abbiegen.

Dabei kollidierte er mit einem Mercedes, der aus der Tiefgarage unter dem Bahnhofsvorplatz auf den Kaiserring Richtung Wasserturm fahren wollte. Laut Polizeibericht war der Mercedes bei Grün auf den Kaiserring gefahren.

Der Rollerfahrer und seine Sozia stürzten auf die Fahrbahn. Er wurde leicht verletzt, sie erlitt Knochenbrüche. Die 57-jährige Mercedes-Fahrerin erlitt ein Halswirbel-Schleudertrauma. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Rollerfahrers. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.