Mannheim. (pol/rl) Auf frischer Tat ertappt wurde ein 32-jähriger Taschendieb am Samstag in der Innenstadt. Das teilten die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Polizeipräsidium Mannheim mit. In einer Gaststätte im Quadrat N6 soll der 32-Jährige versucht haben einem 34-Jährigen den Geldbeutel aus der Jacke zu ziehen und das Bargeld daraus zu klauen. Dies bekam ein Polizeibeamter mit, der in zivil unterwegs war und den 32-Jährigen daraufhin vorläufig festnahm.

Später stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige bereits zwei weitere Taschendiebstähle begangen haben soll. Dabei soll er Komplizen gehabt haben, die bislang immer entkommen konnten.

Das Amtsgericht Mannheim erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl gegen den 32-jährigen Mann. Er wurde noch am Sonntag dem Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt und sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt. Derzeit wird ermittelt, ob der 32-Jährige noch für weitere Taschendiebstähle verantwortlich ist.