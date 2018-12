Mannheim. (pol/mare) Ein Exhibitionist in der Straßenbahn: Am Samstag sorgte ein Unbekannter in der Linie 4 für Ungemach. Das berichtet die Polizei.

Kurz vor 18 Uhr war eine 24-jährige Frau in der Straßenbahnlinie 4 unterwegs. Zwischen den Haltestellen Abendakademie und Alter Messplatz machte sie eine unliebsame Entdeckung: Ein Mann spielte nämlich an seinem steifen Penis herum. Er verdeckte dies mit einer dunklen Tasche, sodass offenbar nur die 24-Jährige etwas davon mitbekam. Sie stand sofort auf und ging zum Drehkranz am Ausgang der Straßenbahn. Der Unbekannte stieg schließlich an der Haltestelle Klinikum aus.

Er soll laut Beschreibung der 24-Jährigen etwa 25 bis 30 Jahre alt sein, 1,75 Meter groß und schlank. Er soll dunkle Haut, kurze, schwarze Haare und einen Drei-Tage-Bart getragen haben. Eine schwarze Stoffmütze, dunkle Jacke und eine schwarze Tasche soll er zudem bei sich getragen haben.

Die Bahn war zu dieser Zeit voll besetzt. Daher hofft die Polizei auf weitere Zeugen. Sie können sich unter der Rufnummer 0621/1744444 melden.