Mannheim-Hochstätt. (pol/van) Die Polizei sucht derzeit nach einem Einbrecher, der in der Nacht zum Montag gegen 4 Uhr eine Schule in der Rohrlachstraße heimgesucht hat.

Wie die Beamten berichten, soll der oder die Täter zunächst ein Fenster des Neubaus eingeschlagen haben und über dieses in das Gebäude eingedrungen sein. Im Inneren hebelten sie mehrere Türen auf und suchten unter anderem zwei Büros heim, in welchen sie sämtliche Schränke aufbrachen und durchwühlten.

Anschließend verließen sie das Gebäude wieder und machten sich am benachbarten Altbau an einem Fenster zu schaffen. Über dieses drangen sie in die Schule ein und beschädigten im Inneren ebenfalls mehrere Türen, indem sie diese gewaltsam aufbrachen oder die Scheiben einschlugen. Anschließend ergriffen sie in unbekannte Richtung die Flucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei wurden zwei Computerbildschirme gestohlen.

Ein Zeuge soll im Bereich des Treppenhauses eine männliche Person gesehen haben, die eine Wollmütze trug. Von dieser fehlte allerdings beim Eintreffen der Polizei jede Spur.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Ladenburg, Telefon 06203/9305-0, oder an den Polizeiposten Mannheim-Seckenheim, Telefon 0621/48971.