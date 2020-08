Mannheim. (pol/rl) Ein 20-jähriger Mann ohne Fahrschein ging am Mittwochmorgen in einer Straßenbahn auf einen Fahrkartenkontrolleur los. Laut Polizeibericht war der junge Mann in einer Bahn der Linie 3 im Stadtteil Herzogenried unterwegs, als ein Kontrolleur der RNV ansprach und ihn aufforderte seinen Fahrschein zu zeigen. Der 20-Jährige entgegnete, dass er weder einen Ausweis noch Fahrschein dabei habe und versuchte dann, aus der Straßenbahn zu flüchten.

Als sich ihm der Kontrolleur in den Weg stellte, stieß der 20-Jährige ihn beiseite und flüchtete aus der Bahn und stieg in eine Bahn der Linie 1 ein, die kurz darauf weiterfuhr. Wenig später hielt die Bahn an der nächsten Haltestelle "Carl-Band-Straße", wo eine zwischenzeitlich verständigte Polizeistreife wartete und den Schwarzfahrer festnahm.

Der 20-Jährige wurde zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht, von wo er nach Feststellung seiner Identität wieder gehen durfte. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen ermittelt.