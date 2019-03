Die VW stießen an der Ampel zusammen. Foto: PR-Video

Mannheim. (pol/mare) Zu gleich zwei Verkehrsunfällen ist es am Freitagnachmittag an der Einmündung Siebenbürger Straße und Normannenstraße in Mannheim-Wallstadt gekommen.

Nach ersten Informationen hat der Fahrer eines VW Golf von der Vogelstang kommend die rote Ampel missachtet und ist dabei mit einem VW Eos kollidiert, der von der Normannenstraße nach links in die Siebenbürger Straße einfuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden drei Menschen verletzt. Die Siebenbürger Straße wurde zwischen der Einmündung Normannenstraße und der Einmündung Keltenstraße gesperrt. Es kam zu Behinderungen im Berufsverkehr.

Im Rückstau kollidierten zwei Autos. Foto: PR-Video

Im Rückstau, der sich nach dem Verkehrsunfall und der Vollsperrung gebildet hatte, hat sich kurze Zeit später ein weiterer Unfall ereignet. In Höhe der Einmündung Keltenstraße in Fahrtrichtung Vogelstang kam es zu einem Auffahrunfall, an dem sind drei Autos beteiligt waren.