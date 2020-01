Mannheim. (pol/rl) Zu einem schweren Unfall kam es an der Kreuzung auf der Feudenheimer Straße und Zufahrt B38a am Montagabend. Eine 65-jährige Nissan-Fahrerin war gegen 17 Uhr auf der Feudenheimer Straße in Richtung Feudenheim unterwegs.

Laut Polizeibericht übersah sie an der Kreuzung zur Bundesstraße B38a vermutlich eine rote Ampel. Ein entgegenkommender 44-jähriger BMW-Fahrer, der Zeugenaussagen zufolge bei grün nach links auf die B38a abbog, stieß frontal mit dem Nissan zusammen.

Der 44-jährige, seine Frau sowie seine drei Kinder blieben unverletzt. Die 65-jährige Nissan-Fahrerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge sind Totalschäden und wurden abgeschleppt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme war die B38a in Richtung Neu-Ostheim bis etwa 18 Uhr voll gesperrt. Es kam zu geringen Verkehrsstörungen.