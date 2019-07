Mannheim-Friedrichsfeld. (pol/van) Zu einem Unfall, bei dem insgesamt drei Personen verletzt wurden, ist es am Samstag im Stadtteil Friedrichsfeld gekommen, wie die Polizei berichtet.

Ein 32-jähriger Nissan-Fahrer soll gegen 18.50 Uhr von der Neudorfstraße kommend in die Mühlhauser Straße gefahren sein, als er offenbar an der Kreuzung die Vorfahrt einer von rechts kommenden 28-jährigen Jeep-Fahrerin missachtete. Die beiden stießen im Kreuzungsbereich zusammen, wobei die Fahrerin des Jeeps sowie ein einjähriger und ein sechsjähriger Junge im Nissan leicht verletzt wurden. Die drei Verletzten wurden mit Rettungswägen in Krankenhäuser eingeliefert.

Beide Autos waren durch die Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf über 40.000 Euro.