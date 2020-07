Mannheim-Neckarstadt. (pol/mare) Eine Frau überfiel am Dienstagabend einen 50-jährigen Lokalbesitzer in der Neckarstadt-West. Das berichtet die Polizei.

Der 50-Jährige verschloss kurz vor Mitternacht sein Lokal in der Mittelstraße, als er von einer unbekannten Frau angesprochen wurde. Diese begleitete ihn auf seinem Heimweg bis zu einem Zigarettenautomaten in der Fröhlichstraße. Während der Mann sich Zigaretten kaufen wollte, zog ihm die Frau die Geldbörse mit Bargeld und Ausweispapieren aus der Gesäßtasche und ergriff im Anschluss sofort die Flucht.

Der Mann verfolgte die Frau, verlor sie in der Stockhornstraße jedoch aus den Augen. Er traf sie jedoch wenig später an der Ecke Itzsteinstraße/Pumpwerkstraße wieder auf die Diebin. Um ihre Beute zu behalten, sprühte die Frau dem Mann aber sogleich mit Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete erneut. Der 50-Jährige erlitt durch den Pfefferspray-Angriff leichte Verletzungen am Arm.

Gegen die unbekannte Frau wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zur Täterin geben können, bittet die Polizei, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/174-4444, zu melden.