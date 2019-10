Mannheim. (pol/mare) Ein 80-jähriger Mann ist am Sonntag zu Hause in seiner Wohnung bestohlen worden. Das berichtet die Polizei.

Sonntagabend zwischen 19 und 20 Uhr, Tatort "Am Steingarten": Eine flüchtige Bekannte des Mannes klingelte bei dem Mann an der Tür. Sie wolle ihm Gläser abkaufen - unter diesem Vorwand kam sie in die Wohnung.

In einem unbeobachteten Moment stahl sie einen Goldring mit einem Rubinstein und ein goldenes Armkettchen und steckte sich diese ein. Nachdem sie dem Senior dann das Geld für die Gläser bezahlt hatte, verließ sie wieder die Wohnung.

Dem 80-Jährigen fiel erst kurz darauf auf, dass die Schmuckstücke fehlten. Er meldete dies der Polizei. Er gab an, die Frau von seinen Spaziergängen flüchtig zu kennen.

Die Unbekannte beschrieb er so: Sie ist etwa 1,80 Meter groß, etwa 46 Jahre alt, schlank, hat schwarze nackenlange Haare. Sie trug am Sonntag eine schwarze Regenjacke, einen schwarzen Rock und schwarze Schuhe. Sie spricht Deutsch und Polnisch.

Die Polizei hofft auf Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 0621/33010 zu melden.