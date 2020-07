Mannheim. (pol/lyd) Der unter anderem mit einem Polizeihubschrauber gesuchte 32-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz Vito ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Mann am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr mit einer Schussverletzung im Arm in eine Mannheimer Klinik begeben. Lebensgefahr bestehe derzeit nicht. Der Mann hatte am Montagabend zuerst einen Feuerwehrmann und dann einen Polizisten überfahren wollen. Als der Polizist auf den Wagen schoss, wurde der Fahrer verletzt, flüchtete aber. Di Hintergründe für die Tat und seine anschließende Flucht sind weiterhin unklar.

Update: Dienstag, 14. Juli 2020, 10.01 Uhr

Mannheim. (pol/lyd) Die Polizei fahndet derzeit nach dem Fahrer eines Mercedes Benz Vito. Er soll in der Nacht zu Dienstag einen Feuerwehrmann und einen Polizisten mit seinem Auto bedroht haben, teilt die Polizei mit. Da der Polizist auf das Auto schoss, ist der Fahrer möglicherweise lebensbedrohlich verletzt.

Das war passiert: Montagabend gegen 19.30 Uhr. Die Matratze auf der B36 Südtangente war gelöscht. Die Feuerwehr räumte ein. Da fuhr ein Mercedes-Benz Vito auf eines der Feuerwehrfahrzeuge zu, hielt kurz davor, legte den Rückwärtsgang ein und raste dann auf einen der Feuerwehrleute zu, der gerade dabei war, einen Handschlauchwagen aufzuräumen. Nur durch einen Sprung zur Seite konnte er sich retten.

Als Nächstes nahm das Auto einen Polizisten ins Visier und raste auf diesen zu. Dadurch sah sich der Polizist gezwungen, auf den Benz zu schießen. Daraufhin flüchtete der Mercedes. Später wurde er im Jungbusch gefunden. Allerdings ohne den Fahrer.

Da dieser möglicherweise verletzt ist und sich in einer hilflosen und lebensbedrohlichen Lage befindet, bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach dem 32-jährigen: Er ist 184cm groß, schlank, hat rot-blonde Haare, blaue Augen und auffällige Sommersprossen im Gesicht. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter Telefonnummer 0621/174-4444.