Mannheim. (pol/kaf) Zu einem Dachstuhlbrand musste die Berufsfeuerwehr Mannheim am Mittwochmorgen in den Stadtteil Waldhof ausrücken. Wie die Polizei mitteilt, konnten die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht werden. Etwa 30 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Mannheim, von Polizei und Rettungsdiensten ist vor Ort in der Hanauer Straße.

Nach ersten Erkenntnissen ist das Haus derzeit wegen Arbeiten hieran unbewohnt.

Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Die Brandermittler des Polizeiposten Mannheim-Schönau haben die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Update: Mittwoch, 23. Dezember 2020, 11.43 Uhr