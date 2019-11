Mannheim-Feudenheim. (pol/mare) Die Unterführung Am Aubuckel ist mit Hakenkreuzen beschmiert worden. Das berichtet die Polizei.

Am Montag meldete sich ein Passant bei der Polizei und teilte mit, dass die Wände und der Weg der Unterführung in Höhe der Andreas-Hofer Straße unter anderem mit mehreren Hakenkreuzen in orangener und roter Farbe beschmiert wurden.

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter geben können. In diesem Zusammenhang können auch Verdächtige in Frage kommen, die sich vor oder nach der Tatausführung an der Haltestelle Ziethenstraße aufhielten und dort öffentliche Verkehrsmittel nutzten.

Hinweisgeber mögen sich unter 0621/1744444 bei der Kriminalpolizei melden.

Zuvor war bereits auf einem Friedhof im Heppenheimer Ortsteil Wald-Erlenbach die Trauerhalle mit orangefarbenen Hakenkreuzen beschmiert worden.