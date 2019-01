Mannheim. (pol/rl) Am Neujahrsabend gegen 20.30 Uhr geriet in einem in Feudenheimer Mehrfamilienhaus in der Hermann-Löns-Straße ein Fernseher in Brand. Das Feuer griff danach auf weitere Einrichtungsgegenstände über. Der 55-jährige Wohnungsinhaber versuchte den Brand zunächst selbst zu löschen und erlitt dabei eine Rauchvergiftung. Die eintreffenede Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Der 55-Jährige kam vorsorglich in eine Klinik. Die Brandursache soll ein technischer Defekt am Fernsehgerät sein. Es entstand rund 10.000 Euro Sachschaden.