Mannheim-Feudenheim. (pol/rl) Opfer eines Handtaschenraubs wurde eine 77-jährige Frau am späten Sonntagabend. Laut Polizeibericht war die Frau mit Straßenbahnlinie 2 unterwegs und stieg gegen 22.10 Uhr an der Endhaltestelle Feudenheim aus. Als sie auf dem Nachhauseweg an der Kreuzung Odenwaldstraße und Ilvesheimer Straße ankam, rannten zwei Männer von hinten auf sie zu.

Der eine versuchte ihr die Handtasche zu entreißen, die sie über ihrem Arm trug. Weil er das nicht allein schaffte, musste ihm sein Komplize helfen. Erst mit "gemeinsamen Kräften" konnten sie der Frau die Tasche klauen. Danach flüchteten die Täter über die Odenwaldstraße in der Feudenheimer Hauptstraße.

Die 77-Jährige blieb unverletzt. Sie beschrieb die Männer wie folgt: Beide waren 1,60 Meter groß und hatten eine helle Hautfarbe. Einer der Männer war schlank, trug einen dunklen Kapuzenpulli, dunkle Schuhe und eine dunkle Hose. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Der Komplize trug ebenfalls einen dunklen Kapuzenpulli, den er über den Kopf gezogen hatte. Er trug zudem hellere Schuhe und eine dunkle Hose.

Die geraubte Handtasche ist eine schwarze Kippling Damenhandtasche, in der sich Papiere, ein Smartphone und ein Geldbeutel befanden.

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der 0621/174-4444.