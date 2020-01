Mannheim. (pol/van) Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Vorfall, der sich am Freitagmorgen am Mannheimer Hauptbahnhof ereignet hat.

Ein 29-Jähriger soll am Morgen gegen 6 Uhr beim Aussteigen aus der S2 am Gleis 9 offenbar versehentlich einen 58-Jährigen angerempelt haben. Dieser reagierte mit einem Faustschlag in das Gesicht des 29-Jährigen. Mit dem Schlag traf der Mann das Ohr seines Opfers, sodass es zu einer Blutung kam und er eine Beeinträchtigung seines Hörvermögens erlitt, so die Beamten weiter.

Der tatverdächtige Schläger wurde am Heidelberger Hauptbahnhof festgenommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0721/120160 bei der Bundespolizei zu melden.