Mannheim-Gartenstadt. (pol/van) Gleich zweimal haben "falsche Handwerker" am Donnerstag zugeschlagen. Das berichtet die Polizei.

Gegen 13.15 Uhr klingelten zwei bislang Unbekannte an der Tür eines Reihenhauses im Bodelschwinghweg und stellten sich einer 81-jährigen Haubewohnerin als Angestellte einer Dachdeckerfirma vor. Die Frau ließ die Männer in ihr Haus. Mit einem Mann ging die 81-Jährige in den Keller zum "Kaminputzen", der andere Mann gab vor, sich das Dach anschauen zu wollen. Dies nutzte er offenbar aus, Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro zu stehlen.

Zuvor, gegen 12.30 Uhr, klingelte ein unbekannter Mann an der Tür eines Reihenhauses im Oberlinweg und gab gegenüber der 88-jährigen Bewohnerin ebenfalls vor, nach dem Kamin schauen zu müssen. Die Frau begab sich mit dem Mann in den Keller, händigte ihm diverse Sachen zum Reinigen des Kamins aus. Der Mann "reinigte" den Kamin und verschwand wieder, mit dem Hinweis, dass er später noch einmal zurückkommen werde, um die Gebühren der Reinigung zu erheben. Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten wurde in diesem Fall nichts entwendet. Es kam auch niemand zurück.

Der Mann, der vorgab den Kamin putzen zu wollen, wurde in beiden Fällen wie folgt beschrieben: etwa 1,70 Meter, etwa 40 Jahre alt, normale Statur. Er trug einen blauen Overall (oder Jacke) und ein schwarzes Basecap mit weißem Zeichen.

Der zweite Täter im erstgenannten Fall soll etwa 1,80 Meter groß und etwa 40 Jahre alt sein. Er hat eine schlanke Statur. Er trug ebenfalls einen blauen Overall (oder Jacke) sowie dasselbe Basecap mit weißem Zeichen.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen sucht nun nach Zeugen des Vorfalls und nach Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben. Hinweise gehen an die Rufnummer 0621/777690.