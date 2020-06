Mannheim. (pol/mare) Am frühen Samstagmorgen ereignete sich auf der Landesstraße L597 zwischen Mannheim-Friedrichsfeld und Schwetzingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Renault-Fahrer leicht verletzt wurde. Das teilt die Polizei mit.

Der junge Mann war mit seinem Fahrzeug in Richtung Schwetzingen unterwegs, als er kurz vor 6 Uhr in Höhe des Marderweges auf regennasser Fahrbahn von der Fahrbahn abkam. Dabei überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und blieb in einem Maisfeld liegen.

Nach seiner notärztlichen Behandlung vor Ort wurde der 22-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Da zudem der Verdacht auf Alkoholeinwirkung bestand, wurde dem 22-Jährigen eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 15.000 Euro. Die Landstraße war wegen der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges bis gegen 9 Uhr halbseitig gesperrt.