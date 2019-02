Mannheim. (pol/van) Einen Exhibitionisten sucht derzeit die Mannheimer Polizei. Wie die Beamten berichten, soll es am Mittwochnachmittag zwischen 13 und 14 Uhr zu einem Vorfall in einem Waschsalon in der Innenstadt (G 7) gekommen sein. Ein Unbekannter soll eine 29-Jährige angesprochen haben. Kurz darauf verließ der Mann die Räumlichkeiten - kehrte jedoch gleich wieder mit geöffneter Hose zurück und manipulierte vor der 29-Jährigen an seinem Penis. Anschließend flüchtete er.

Der Exhibitionist kann wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 50 Jahre alt, 1,65 Meter bis 1,75 Meter groß, sehr schlank, insgesamt ungepflegt, grau melierte, schwarze, kurze Haare und Dreitagebart. Er trug eine dunkle Bluejeans mit heller Waschung, einen schwarzen Ledergürtel mit großen Ösen, einen dunklen Pullover, darüber eine zu große Windjacke sowie eine grelle Mütze.

Hinweise gehen an die Rufnummer 0621/174-4444 der Kriminalpolizei Mannheim.