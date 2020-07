Mannheim. (pol/lyd) Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Montagabend und Mittwochmorgen in ein ehemaliges US-Kasernengelände im Stadtteil Feudenheim ein. Wie die Polizei mitteilt durchtrennten die Einbrecher den Maschendrahtzaun in der Talstraße, der das Gelände einfriedet und begaben sich zu einem nahegelegenen Hallenkomplex.

Dort entnahmen sie aus einem Karton mehrere Dosen mit neonblauer und neonoranger Sprühfarbe. Damit besprühten sie Wände und Böden sowie zahlreiche Gegenstände mit Punkten, Strichen und weiteren Mustern. Im Obergeschoss beschmierten sie eine Schultafel. In einem Technikraum bauten sie aus einem Schaltschrank eine elektrische Anlage im Wert von rund 10.000 Euro aus und entwendeten sie.

Um in dem Hallenkomplex in die verschiedenen Räume zu gelangen, hebelten die Täter Türen und Tore auf. Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich noch nicht abschließend schätzen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621/718490 zu melden.