Mannheim. (pol/mare) Zwischen Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen ist ein Unbekannter in eine Grundschule in der Grenadierstraße eingebrochen. Das teilt die Polizei mit.

Der Täter hebelte ein Fenster der Schule auf und gelangten so in die Büros. Von dort stahl er neben Lautsprechern auch ein Tablet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auch rund 550 Euro.

Wer etwas hierzu bemerkt hat, kann sich unter der Rufnummer 0621/33010 bei der Polizei melden.