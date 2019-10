Mannheim. (pol/mare) Ungebetene Gäste in der Mannheimer Stadtverwaltung. Im Stadthaus in N1 sind Unbekannte am Dienstagabend eingebrochen, wie die Polizei mitteilt.

Die Tat ereignete sich demnach zwischen 22 und 23.55 Uhr. Die Täter waren auf unbekannte Art und Weise ins Obergeschoss gelangt und hatten dort drei Türen aufgebrochen. Sie durchwühlten sämtliche Schränke, stahlen aber offenbar keine Wertgegenstände. Die Höhe des Sachschadens steht bislang noch nicht fest.

Zeugen melden sich bei der Polizei unter Telefon 0621/12580.