Mannheim. (pol/mare) In der Kleingartenanlage "Sellweiden" in der Feudenheimer Straße gehen Einbrecher um. Das teilt die Polizei mit.

In der vergangenen Woche wurden zunächst zwei Einbrüche in Gartenhäuser angezeigt. Die Langfinger ließen dabei diverse GEgenstände und Arbeitsgeräte mitgehen. Zwischen Mittwochabend und Samstagnachmittag sind Unbekannte dann in ein weiteres Gartenhaus eingebrochen und haben es durchwühlt.

Nach ersten Angaben des Besitzers wurde nichts gestohlen. Am Samstagnachmittag bemerkte er den Einbruch und verständigte die Polizei. Die Beamten schließen nicht aus, dass es sich um dieselben Täter handeln könnte.

Zeugen, die in der zurückliegenden Woche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, bittet die Polizei, sich unter Telefon 0621/33010 zu melden.