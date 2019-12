Mannheim. (pol/mare) Auf die Ersparnisse eines 90-Jährigen hatten es am Donnerstag unbekannte Anrufer in der Oststadt abgesehen. Das teilt die Polizei mit.

Der Senior hatte um 11 Uhr auf seinem Mobiltelefon den Anruf eines Unbekannten erhalten, der sich als angeblicher Polizeibeamter ausgab. Er teilte dem überraschten 90-Jährigen mit, dass sein Geld bei der Bank nicht mehr sicher sein und er es komplett abheben und mit nach Hause nehmen sollte. Der Mann ging anschließend tatsächlich zur Bank und hob seine gesamten Ersparnisse ab. Am Nachmittag erhielt er zwei weitere Anrufe des angeblichen Polizisten, der einen weiteren Anruf am Folgetag in Aussicht stellte, um die Abholung des Geldes zu regeln.

Daraufhin wurde der 90-Jährige schließlich misstrauisch und verständigte über Notruf die Polizei. Das abgehobene Geld wurde von der Kriminalpolizei zunächst vorsorglich sichergestellt und gemeinsam mit dem 90-Jährigen am Freitag bei der Bank wieder auf das Konto eingezahlt. Zu einem finanziellen Schaden für den 90-Jährigen war es nicht gekommen.