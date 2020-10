Mannheim. (pol/mare) Drei junge Leute haben Mittwochnacht in der Neckarstadt randaliert und sind verhaftet worden. Das berichtet die Polizei.

Die drei Männer im Alter zwischen 16 und 20 Jahren wurden demnach gegen 3.20 Uhr dabei beobachtet, wie sie die Verglasung des Unterstands an der Straßenbahnendhaltestelle "Neckarstadt-West" in der Mittelstraße zerstörten. Sie schlugen die Scheiben ein und flüchteten dann in Richtung Dammstraße.

Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein - mit Erfolg. Die drei Delinquenten wurden anhand der Personenbeschreibung im Bereich Pumpwerkstraße/Langstraße identifiziert und festgenommen. Sie wurden zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht, Alkoholtests ergaben Werte zwischen 0,3 und 0,6 Promille.

Gegen alle drei wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.