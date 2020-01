Mannheim. (ots/make) In die Räumlichkeiten eines Heizungsdienstleisters und eines Hundefuttervertriebs in der Krügerstraße ist übers Wochenende eingebrochen worden. Ein oder mehrere Täter hebelten in der Zeit zwischen Freitag um 18 Uhr und Montag um 9 Uhr auf dem Firmenareal zunächst ein Toilettenfenster aus und drangen über dieses in eine Lagerhalle ein. Von dort aus machten sie sich gewaltsam an einer Bürotür zu schaffen und entwendeten nach dem Eindringen eine Schlüsselkassette. Des Weiteren ließen die Täter bei ihrer Flucht noch diverse Messingteile, darunter mehrere Zähleruhren, von noch unbekanntem Wert mitgehen.

Ob noch weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist bislang unklar. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise zum Tathergang können Zeugen dem Polizeiposten Mannheim-Rheinau unter Telefonnummer 0621/ 876820 oder dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter 0621/ 833970 weitergeben.