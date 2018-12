Mannheim. (pol/mare) Am Freitagmorgen zwischen 5 und 6 Uhr sind ein oder mehrere Unbekannte in die Behandlungsräume einer Ästhetik-Praxis eingebrochen. Laut Polizeibericht stahlen sie medizinische Geräte.

Der oder die Täter entfernten das Schloss der Eingangstür in M7 und verschafften sich so Zutritt. Sie nahmen mehrere Laser- und Behandlungsgeräte im Wert von mehreren Zehntausend Euro mit. Die Täter müssen mit einem Kleintransporter in den Innenhof gefahren sein und dort die Beute, mehrere Laser- und Behandlungsgeräte im Wert von über 100.000 Euro eingeladen haben.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/1743310 an die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Oststadt zu wenden.

Update: 19. Dezember 2018, 14.39 Uhr