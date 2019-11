Mannheim. (pol/mare) Am späten Samstagvormittag haben mehrere Täter in einem Elektronik-Shop in der Innenstadt Mobiltelefone und elektronische Geräte im Wert von über 15.000 Euro gestohlen. Das berichtet die Polizei.

Die drei bis fünf Täter rissen in einem Elektronik-Laden im Quadrat Q5 die Geräte gewaltsam aus den Diebstahlsicherungen und flüchteten anschließend aus dem Geschäft. Bei den Geräten handelt es sich ausschließlich um Geräte der Marke Apple.

Bei den Tätern soll es sich um drei bis fünf junge Männer im Alter von etwa 19 bis 25 Jahren handeln, die kurze Haare hatten und die Kapuzen ihrer Pullover über den Kopf gezogen hatten. Sie waren auffallend schmächtig. Ein Täter trug eine beige Steppjacke und eine dunkelgraue Hose. Ein weiterer Dieb war mit einer schwarzen Jacke und weißem Kapuzenpullover bekleidet. Die weiteren Täter waren dunkel gekleidet.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeireviere Mannheim-Innenstadt, Telefon 0621/12580, in Verbindung zu setzen.