Mannheim. (pol/mare) Zwei Diebe haben am Dienstagnachmittag zwei ältere Frauen in Mannheim ausgeraubt. Das berichtet die Polizei.

Gegen 14.30 Uhr entriss ein Dieb einer 78-Jährigen zunächst in der Zehntstraße in der Neckarstadt die Halskette. Er trat von hinten an sie heran, hielt sie fest und riss ihr die Kette vom Hals. Danach rannte er in Richtung Mittelstraße davon. Ein Passant versuchte noch erfolglos den Dieb aufzuhalten. Die 78-Jährige kam mit dem Schrecken davon. Später wurde die Kette auf dem Boden in der Nähe des Tatortes gefunden.

Der Dieb soll etwa 20 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Er hat eine sportlich-athletische Figur, kurze dunkle Haare und trug ein schwarzes T-Shirt.

Kurz darauf ereignete sich gegen 15 Uhr in Höhe der Otto-Beck-Straße 15-19 ein weiterer Raub. Ähnlich wie in der Neckarstadt überrumpelte ein Mann diesmal eine 95-Jährige. Er riss ihr eine Gold-Halskette im Wert von rund 500 Euro vom Hals und rannte dann über die Augusta-Anlage in Richtung Wasserturm. Die unverletzte, aber geschockte Seniorin konnte den Räuber nicht beschreiben. Auch er hatte sich seinem Opfer von hinten genähert.

Noch ist unklar, ob die beiden Fällen zusammenhängen. Deshalb sucht die Polizei Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung setzen können.