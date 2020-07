Mannheim. (pol/mare) Ein Dieb hat am Montagmorgen einen Lampenladen in Mannheim heimgesucht. Er erbeutete mehrere Lampen im Wert von rund 10.000 Euro, steckte sie in Plastiktüten, mit denen er dann in eine Straßenbahn einstieg fort. Außerdem waren zwei Schwestern am selben Tag auf Diebestour und ein Autoknacker wurde gefasst, wie die Polizei mitteilt.

Aber von vorne: Ein Mann beobachtete gegen 6 Uhr, wie anderer Mann aus einem Geschäft in M6 kam. Dieser war bepackt mit fünf oder sechs Einkaufstüten. An der Haltestelle Schloß stieg der Unbekannte dann in eine Straßenbahn, die in Richtung Universität fuhr.

Der Zeuge verständigte sofort die Polizei, die am Lampengeschäft eine eingeschlagene Tür feststellte. So war der Einbrecher ins Innere gelangt. Nach ersten Ermittlungen ließ der Täter neben den Lampen auf etwas Bargeld mitgehen.

Der Mann soll etwa 50 bis 60 Jahre alt sein. Er hatte fettige, dunkelbraune und schulterlange Haare, trug ein gelbliches Hemd und hatte mehrere Plastiktüten dabei, aus denen weiße Kabel heraushingen.

Info: Die Polizei sucht in diesem Fall weitere Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer 0621/174-3310 melden.

Zwei Schwestern im Alter von 17 und 19 Jahren waren am Montagabend in Sandhofen auf Diebestour. Eine 17-Jährige war kurz vor 22 Uhr im Lebensmittelmarkt eines Einkaufszentrums in der Amselstraße. Als sie mit einer prall gefüllten Einkaufstasche den Kassenbereich durch eine unbesetzte Kasse passierte, wurde sie von einer Mitarbeiterin hierauf angesprochen. Daraufhin rannte die 17-Jährige sofort aus dem Markt und draußen dann in Richtung Frankenthaler Straße.

Mehrere Zeugen verfolgten die Jugendliche und konnten sie an der Frankenthaler Straße kurz festhalten. Sie riss sich jedoch wieder los und rannte davon. Die Einkaufstasche ließ sie zurück. In einem unbeobachteten Moment kam aber die 19-jährige Schwester auf dem Rad vorbei, nahm die Einkaufstasche und flüchtete auf der Bundesstraße B44.

Sie wurde jedoch von einer verständigter Polizeistreife gestoppt und festgenommen. Die 17-Jährige wurde wenig von einer Polizistin völlig außer Atem in der Sperlingstraße gefunden und ebenfalls festgenommen. Beide Schwestern wurden zum Polizeirevier Mannheim-Sandhofen gebracht.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten in der Tasche der 17-Jährigen ein Messer. Ein Alkoholtest bei dem Diebesduo erbrachte Werte zwischen 0,8 und 1,1 Promille. Gegen die beiden Schwestern wird nun wegen gemeinschaftlichen Diebstahls mit Waffen ermittelt. Sie wurden später wieder auf freien Fuß entlassen.

Ein Autoknacker wurde am Montagmorgen in Käfertal erwischt. Die Fahrzeughalterin beobachtete kurz vor 8 Uhr, wie der Mann mit einem Messer an der linken hinteren Scheibe ihres am Kirchplatz abgestellten Skoda herumhantierte. Sie verständigte daraufhin die Polizei.

Bevor der Mann seine Tat vollenden konnte, wurde er von herbeigeeilten Polizisten festgenommen. Bei der Durchsuchung des 41-jährigen Mannes wurden zwölf Plomben mit mehr als 8 Gramm Amphetamin gefunden. Der Mann wurde zum Polizeirevier Mannheim-Käfertal gebracht, wo er zunächst von einem Arzt untersucht wurde. Da dieser feststellte, dass der Mann aufgrund Drogenbeeinflussung medizinische Beobachtung und Versorgung benötigte, wurde er in ein Krankenhaus einlieferten.

Gegen den 41-Jährigen wird nun wegen versuchten Autoaufbruchs und Drogenbesitzes ermittelt.