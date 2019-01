Mannheim. (pol/mare) Hatte dieser Einbrecher etwa viel Post zu verschicken. Eine ganze Reihe Briefmarkenstahl der Täter nämlich aus einer Buchhandlung. Das berichtet die Polizei.

Zwischen Samstag, 14.15 Uhr, und Sonntag, 9.20 Uhr, brach der Unbekannte in die Buchhandlung in der Lameystraße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelte der Täter die Eingangstür auf und stahl die unbekannte Anzahl an Briefmarken. Anschließend war er mit dem Diebesgut geflüchtet. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Wer etwas bemerkt hat, kann sich unter der Rufnummer 0621/1743310 an die Polizei wenden.