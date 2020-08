Mannheim. (pol/lyd) Bei einem Zimmerbrand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Ludwig-Beck-Straße am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr erlitten zwei Personen leichte Rauchgasvergiftungen. Wie die Polizei miteilt, war in der Küche ein Feuer ausgebrochen. Grund war wohl ein technischer Defekt an der Stromzufuhr zum Kühlschrank. Einem beherzten Nachbar gelang es, den Brand mit einem Feuerlöscher einzudämmen.

Letztlich löschte die Berufsfeuerwehr den Brand endgültig ab und durchlüftete die Wohnung sowie das Treppenhaus. Der 74-jährige Nachbar sowie die 82-jährige Bewohnerin wurden durch den Rettungsdienst versorgt, mussten sich aber nicht weiter in ärztliche Behandlung begeben. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die 82-jährige Bewohnerin kam bei Familienangehörigen unter. Die anderen Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.