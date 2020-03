Mannheim. (pol/car) Bei der Kontrolle eines Autofahrers am Donnerstagmorgen gegen 1 Uhr im Luisenring stellte die Polizei 50 Gramm Marihuana fest. Der 27-jährige Mann versteckte das Cannabis in einer Dose unter dem Beifahrersitz, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Beamten hatten einen starken Marihuanageruch im Innern des Fahrzeugs wahrgenommen. Daraufhin nahmen sie das Auto genauer unter die Lupe. Der 27-Jährige aus Rheinland-Pfalz hatte außerdem 500 Euro Dealgeld dabei, welches die Polizei beschlagnahmte.

Die Polizeibeamten brachten den Fahrer auf das Innenstadtrevier. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung durfte er dieses wieder verlassen.