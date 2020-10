Mannheim. (pol/mare) Das hat nicht funktioniert: Nach einem Unfall am Sonntagabend in Friedrichsfeld rief ein Mercedes GL-Fahrer seinen Bruder an, damit er sich an seiner Stelle als Unfallverursacher ausgibt. Doch ein Zeuge beobachtete das Geschehen, wie die Polizei mitteilt.

Der Autofahrer war kurz vor 21 Uhr mit seinem Mercedes GL auf der Vogesenstraße in Richtung Edingen-Neckarhausen unterwegs. An einer Fahrbahnverengung wegen einer Baustelle verlor der er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in die Baustellenabsperrung hinein.

Das Fahrzeug kam schließlich quer zur Fahrtrichtung zum Stehen. Bei dem Zusammenprall wurde auch ein im Baustellenbereich aufgestellter Kran beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Der Kranführer konnte erreicht werden und kümmerte sich um dessen Absicherung.

Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und verständigte die Polizei. Bei deren Eintreffen befand sich eine männliche Person vor Ort und gab sich als Unfallverursacher zu erkennen. Der Zeuge jedoch hatte beobachtet, dass der ursprüngliche Fahrer des Mercedes nach dem Zusammenstoß sein Fahrzeug verlassen und kurz telefoniert hatte. Anschließend verließ er einfach die Unfallstelle.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich schließlich heraus, dass der Unfallverursacher seinen Bruder verständigt und zum Unfallort gerufen hatte, damit dieser sich als Unfallbeteiligter ausgebe. Der tatsächliche Fahrer des Mercedes konnte bislang noch nicht erreicht werden. Die Unfallspezialisten der Verkehrspolizei Mannheim haben Ermittlungen gegen die beiden 37- und 44-jährigen Brüder wegen Unfallflucht sowie Beihilfe hierzu eingeleitet.