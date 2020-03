Mannheim-Blumenau. (pol/van) Die Polizei sucht derzeit einen Exhibitionisten, der sich bereits mehrmals an einer Reitanlage im Mannheimer Stadtteil Blumenau umgetrieben hat.

Der Mann soll zwischen Mittwoch, 4. März, und Samstag, 7. März, mindestens dreimal im hinteren Bereich der Reitanlage im Alten Frankfurter Weg - in der Nähe des Waldrandes - Frauen onanierend gezeigt haben. Die Opfer sind jeweils davon ausgegangen, dass der Mann urinieren würde. Dieser zeigte dann aber sein Geschlechtsteil und onanierte offensichtlich, so die Beamten weiter. Anschließend entfernte er sich auf einem Waldweg in den Wald in Richtung Lampertheim.

Der bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, etwa 40 bis 50 Jahre alt, schlanke Figur, faltenfreies Gesicht, trug in zwei Fällen eine blaue/dunkelblaue Mütze, etwas längere, hellgraue bis weiße Haare. Der Mann hatte in allen Fällen ein weiß/rotes Fahrrad dabei, auf dem eventuell ein orangefarbener Aufkleber/Schriftzug angebracht war.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats Mannheim suchen nun nach Personen, die Hinweise auf den Täter geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0621/174 4444 in Verbindung zu setzen.