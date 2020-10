Mannheim. (pol/ahn) Die Polizei hat weitere Informationen zu dem Brand gegeben, der in der Nacht auf Freitag in einer Einliegerwohnung im Stadtteil Neckarau ausbrach. Demnach hörte der Hauseigentümer gegen 3.30 Uhr, wie der Rauchmelder anging. Ausgelöst wurde dieser durch die starke Rauchentwicklung, die von der Einliegerwohnung im Keller des Hauses kam.

Bevor der Hauseigentümer die Polizei und die Feuerwehr verständigte, konnten sich er und die anderen Bewohner ins Freie in Sicherheit bringen - bis auf eine Person. Diese lag bewusstlos im Badezimmer der Kellerwohnung, wo sie die Feuerwehrkräfte fanden. Die gerettete Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Hauseigentümer hatte eine Rauchgasvergiftung erlitten und wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand entstand ein Schaden von rund 70.000 Euro.

Das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen - insbesondere zur Brandursache - übernommen. Diese dauern noch an.

Update: Freitag, 16. Oktober 2020, 12.01 Uhr