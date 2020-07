Mannheim. (pol/mare) Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstagnachmittag in der Neckarstadt-Ost gleich mehrere Autos demoliert. Das berichtet die Polizei.

Der 59-Jährige stieß demnach in der Murgstraße beim Rückwärtsfahren zunächst gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten VW Bus. Anschließend fuhr er vorwärts und krachte gegen einen geparkten Opel Zafira. Nachdem er ausgestiegen war, torkelte er davon.

Wenig später kehrte er mit einer Frau zurück, setzte sich erneut in seinen Opel Insignia und parkte richtig in die Parklücke ein. Danach stiegen beide in ein Taxi und fuhren davon. Den Sachverhalt hatten Zeugen aber beobachtet und der Polizei gemeldet.

Bei der Durchsuchung des geparkten Opel Insignia fanden die Beamten zahlreiche Dokumente, die auf den 59-Jährigen hindeuteten. Eine Überprüfung beim Fahrzeughalter ergab, dass er der alleinige Nutzer des Opels ist. An seiner Wohnanschrift fand die Polizei ihn dann auch. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Zur Spurensicherung wurde das Fahrzeug sichergestellt.

Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt.