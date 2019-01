Mannheim. (pol/mün) Eine 32-jährige Frau war am frühen Freitagmorgen in der Mannheimer Innenstadt betrunken mit dem Auto unterwegs. Passanten informierten die Polizei kurz vor drei Uhr, dass eine offenbar betrunkene Person im Quadrat Q5 in ihr Auto gestiegen und losgefahren sei. Eine Polizeistreife entdeckte das Fahrzeug im Quadrat S6 und setzten zur Verfolgung an.

Auf Anhaltesignale reagierte die Frau zunächst nicht, heißt es im Polizeibericht. In der Goethestraße stoppte das Fahrzeug, fuhr aber weiter, als sich der Streifenwagen näherte.

Mit einer weiteren Polizeistreife gelang es in der Kolpingstraße schließlich, das Fahrzeug zu stoppen.

Gleich zu Beginn der Kontrolle schlug den Beamten starker Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginnenraum entgegen. Die 32-jährige Fahrerin fiel durch verwaschene Aussprache und fehlende Standsicherheit auf.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Ihr Führerschein wurde in Verwahrung genommen.