Mannheim. (pol/mare) Opfer eines Trickbetrügers ist am Mittwochmorgen ein 77-jähriger Mann in der Augartenstraße geworden. Das teilt die Polizei mit.

Der Mann wurde demnach gegen 9.30 Uhr von einem Unbekannten angesprochen, der ihn bat, einen 20-Euro-Schein zu wechseln. Er forderte den Senior auf, mit ihm zu einem nahegelegenen Parkscheinautomaten zu gehen, da er für den Automaten Kleingeld benötige. An dem Automaten, der in der Traitteurstraße stand, täuschte der Unbekannte angeblich per Sprachsteuerung vor, sein Kennzeichen in den Automaten einzugeben.

Anschließend forderte er den 77-Jährigen auf, die Pin-Nummer seiner EC-Karte hineinzusagen, was dieser auch tat. Laut des 77-Jährigen sei anschließend ein Parkschein ausgedruckt worden.

Der Unbekannte gab dem Senior danach einen 5-Euro-Schein, wobei es ihm offensichtlich gelang, dessen EC-Karte zu entwenden. Der Mann bemerkte den Diebstahl jedoch erst einige Zeit später und verständigte die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist an den Parkscheinautomaten weder eine Eingabe per Sprachsteuerung noch Kartenzahlung möglich.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Diese können sich unter Telefon 0621/441125 oder 0621/174-3310 melden.