Mannheim. (RNZ) Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Mannheim Haftbefehle gegen eine mutmaßlich 14-Jährige mit ungeklärter Staatsangehörigkeit und eine 18-Jährige mit französischer Staatsangehörigkeit erlassen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen beide Beschuldigten am Dienstag versucht haben, in der Dürerstraße in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Eine Zeugin sprach die beiden Mädchen im Hausflur an, die daraufhin flüchteten.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung haben Beamte die Beschuldigten in Höhe der Kammerschleuse Feudenheim gefunden und festgenommen. Über beide liegen laut Polizei bereits umfangreiche Erkenntnisse zu Wohnungseinbruchsdiebstählen bei den Staatsanwaltschaften Mainz und Trier vor. Sie sollen außerdem keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die Beschuldigten bereits am Mittwoch der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Diese erließ Haftbefehle. Die Jugendlichen wurdenn danach in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kripo Heidelberg dauern an.